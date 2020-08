Im Frühjahr überraschte Sat.1 mit der Ankündigung, fortan die Verleihung des 20 Jahre lang bei RTL beheimateten Deutschen Comedypreises zu übertragen. Nun steht dafür nicht nur der Termin fest - Sat.1 überträgt den Comedypreis am Freitag, 2. Oktober live um 20:15 Uhr - sondern auch eine weitere grundlegende Neuerung: Aus dem Jury- wird ein Publikumspreis.

Über die Preisträger kann ab Anfang September 2020 online abgestimmt werden - was naturgemäß dazu führen wird, dass die Künstler mit der größten Fanbase einen klaren Vorteil und es verstecktere Sendungen schwerer haben werden. Zumindest umgeht man damit aber auch dem häufig geäußerten Vorwurf, dass sich die Vertreter einer ohnehin recht überschaubaren Branche fortwährend gegenseitig auszeichnen.

Verliehen wird der Comedypreis im Oktober dann in neun Kategorien. Erstmals wird auch der beste Comedy-Podcast gesucht, zudem wird die Kategorie "Beste Moderation" neu geschaffen. Weiterhin gibt's die Kategorien Comedy-Show, Comedy-Serie, Satire-Show, Komiker, Komikerin, Newcomerin/Newcomar und Sketch-Comedy.

Veranstaltet wird der Deutsche Comedypreis auch weiterhin vom Köln Comedy Festival. Geschäftsführer Ralf Günther versprach schon im Frühjahr angesichts des Senderwechsels weitere Neuerungen: "Wir versprechen eine runderneuerte Comedypreis-Gala, mit vielen Entertainment-Highlights und frischen Show-Ideen, ohne die Ernsthaftigkeit der Preisverleihung zu verlieren." Produziert wird die Verleihung von Brainpool.

Wie viele Preisverleihungen so hatte auch der Comedypreis zuletzt unter sinkenden Zuschauerzahlen zu leiden. In den vergangenen beiden Jahren lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei rund elf Prozent - für RTL-Verhältnisse ein mauer Wert, kommt Sat.1 in ähnliche Gefilde, würde der Senderschnitt aber deutlich übertroffen. Durch die Publikumswahl dürften sich die Macher nun erhoffen, dass die nominierten Comedians im Vorfeld ordentlich Werbung für die Abstimmung und somit auch den Preis machen.