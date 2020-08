am 18.08.2020 - 13:59 Uhr

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat am Dienstag ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Demnach lag der Umsatz der dpa und ihrer Tochtertunternehmen bei 142,5 Millionen Euro nach 139,8 Millionen Euro im Vorjahr. Die Kerngesellschaft dpa GmbH zeigt mit 92,9 Millionen Euro einen nahezu gleichbleibenden Umsatz. Das Geschäftsjahr konnte mit einem Gewinn von 1,3 Millionen Euro abgeschlossen werden - dieser fiel jedoch 200.000 Euro niedriger aus als noch 2018.





Mit einem neuen Preismodell habe man Ende 2019 wichtige Weichen in Richtung Zukunft gestellt, heißt es. "Die vorliegenden Ergebnisse sind ein solides Fundament, auf dem wir die aktuellen Corona-Herausforderungen meistern können", sagte CEO Peter Kropsch. "Wachsamkeit und Vorsicht stehen jedoch in diesen und in den kommenden Wochen weiterhin oben auf der Agenda - ohne allerdings von unserer Linie abzuweichen."

Dennoch hätten die Auswirkungen der Corona-Krise auch die dpa getroffen. So ging nahezu die komplette Belegschaft der dpa-Gruppe ab Mitte März ins mobile Arbeiten. Bislang sei die Nachrichtenagentur jedoch gut durch die Krise gekommen, heißt es.