Auf nur eine Staffel mit neun Folgen brachte es die US-Romanze "The Baker and the Beauty" in diesem Jahr. Ungeachtet dessen schafft es die Serie jetzt nach Deutschland: Der RTL-Streamingdienst TVNow wird die Liebesgeschichte mit Victor Rasuk, Nathalie Kelley und Michelle Veintimilla in den Hauptrollen ab dem 15. September ausstrahlen.

"The Baker and the Beauty" basiert auf der ungleich erfolgreicheren israelischen Serie, die Autor Assi Azar ursprünglich für Keshet Broadcasting entwickelt hat - in seiner Heimat wurde er vor allem als Moderator von "Big Brother" bekannt. Als Showurunner fungiert Dean Georgaris, der sich mit der Actionserie "The Brave" und dem Drama "Tristan & Isolde" einen Namen machte. Regisseur und Executive Producer ist David Frankel.

Und darum geht's: Daniel Garcia (Victor Rasuk, "Fifty Shades of Grey") arbeitet als Bäcker im Geschäft seiner aus Kuba stammenden Familie. Er macht alles, was seine liebevollen Eltern und Geschwister von ihm erwarten. Aber in einer wilden Nacht in Miami trifft er mit Noa Hamilton (Nathalie Kelley, "Denver Clan") einen internationalen Superstar und gerät ins Licht der Öffentlichkeit - und das ungleiche Paar muss seine Liebe gegen Widerstände verteidigen.