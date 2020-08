am 18.08.2020 - 19:55 Uhr

Drei hochrangige Mitarbeiter der "Ellen DeGeneres Show" sind künftig nicht mehr Teil des Teams: Wie mehrere amerikanische Medien übereinstimmend berichten, haben die Produktionsleiter Ed Glavin und Kevin Leman die Show ebenso verlassen wie Autoren-Chef Jonathan Norman. Die "Ellen"-Veteranen Mary Connelly, Andy Lassner und Derek Westervelt bleiben dagegen an Bord.





Seit Monaten häuften sich im Umfeld der beliebten TV-Show kritische Stimmen über ein schlechtes Arbeitsklima. Die bisher schwerwiegendsten Vorwürfe hat kürzlich jedoch "BuzzFeed" erhoben. Demnach gaben dutzende Mitarbeiter zu Protokoll, wie verbreitet sexuelle und sonstige Belästigung hinter den Kulissen waren. Die Vorwürfe richteten sich unter anderem an Kevin Leman, der sich immer wieder unangemessen verhalten haben soll. Leman selbst wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

Gegenüber dem US-Branchendienst "Variety" bestätigte Warner Bros., dass sich Glavin, Norman und Leman von der Show getrennt hätten. Dem Bericht zufolge wurden die "Ellen"-Mitarbeiter am Montag über die Nachricht informiert. Dabei soll sich DeGeneres in einer Videokonferenz unter Tränen entschuldigt haben. Alle Mitarbeiter, darunter auch die Moderatorin, sollen als Konsequenz aus den internen Untersuchungen an Workshops zu Vielfalt und Inklusion teilnehmen.