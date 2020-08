In weiten Teilen Deutschland hat die Schule wieder begonnen und auch bei RTLzwei rückt das neue Schuljahr näher. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, wird die Fortsetzung der vierten Staffel von "Krass Schule - Die jungen Lehrer" ab Dienstag, den 15. September um 17:05 Uhr zu sehen sein. Einen Tag zuvor wiederholt der Sender zu dieser Zeit noch einmal die bislang letzte Folge.

Für die neuen Folgen verspricht RTLzwei wieder "Chaos auf dem Stundenplan". Gemeint ist allerdings nicht das Coronavirus: Die Pandemie soll in den "Krass Schule"-Folgen keine Rolle spielen, heißt es von Seiten des Senders auf DWDL.de-Nachfrage. Die Serie entfernt sich damit also noch ein Stück weiter von der Realität, schließlich spielt "Krass Schule" an einem Kölner Gymnasium, an dem zumindest aktuell streng genommen noch Maskenpflicht im Unterricht herrschen sollte.

Bleibt abzuwarten, wie groß die Lust der Zuschauer auf neue Schulgeschichten ist. Zuletzt war die Soap vor knapp fünf Monaten zu sehen und verzeichnete bei den 14- bis 49-Jährigen Marktanteile von durchschnittlich mehr als fünf Prozent - insbesondere in der jüngeren Zielgruppe erfreute sich das Format großer Beliebtheit. Produziert wird "Krass Schule" von Redseven Entertainment zusammen mit La Paloma.