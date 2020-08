Von der kommenden Woche an laufen im Sat.1-Vorabendprogramm wieder neue Folgen von "K11". Demnächst wird die aus der Serie bekannt gewordene Kommissarin Alexandra Rietz aber auch in einem neuen Format bei Sat.1 Gold zu sehen sein. "Ungelöst und unvergessen", so der Titel, läuft ab dem 14. September jeweils montags um 22:15 Uhr.

In der True-Crime-Reihe geht es um mysteriöse und bewegende Mordfälle der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. An der Seite von Alexandra Rietz ist die Kriminalpsychologin Lydia Benecke zu sehen, die die sogenannten "Cold Cases" neu betrachtet und einordnet, um herauszufinden, welche Profile hinter den Mördern stecken und was sie zu ihren Taten getrieben haben könnte.

Am Donnerstagabend geht es in Sat.1 Gold dagegen weit weniger brutal zu: Dort startet unter dem "Pfotenretter"-Label am 10. September die neue Reportage-Reihe "Einsatz für die Welpenprofis", in der Jochen Bendel und die Verhaltensbiologin und Hundetrainerin Kate Kitchenham zehn frischgebackene Eltern bei der Erziehung ihrer Welpen begleiten.

Die einstündigen Folgen laufen jeweils donnerstags um 20:15 Uhr und lösen damit "Haustier sucht Herz" ab, das aktuell noch auf diesem Sendeplatz zu sehen ist. Um 21:10 Uhr wiederholt Sat.1 Gold in den kommenden Wochen die Dokusoap "Mein Hund, die Kilos und ich", die gerade mit schwachen Quoten in Sat.1 angelaufen ist (DWDL.de berichtete).