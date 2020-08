Das ZDF hat angekündigt, ab Ende September neue Ausgaben des Formats "Mach was draus" auszustrahlen. Der Upcycling-Wettbewerb mit Eva Brenner startet am 27. September in die neue Staffel, die frischen Folgen laufen dann immer am Sonntagnachmittag ab 13:50 Uhr. Zumindest zum Start kann sich Brenner noch auf ein gutes Lead-In freuen, der "Fernsehgarten" ist direkt vor der Upcycling-Sendung zu sehen.

In den acht neuen Folgen von "Mach was draus" werden nutzlose Objekte in einem kreativen Wettbewerb in Designerstücke verwandelt. Moderatorin Eva Brenner lässt sich von den Kandidaten die Geschichte hinter dem Objekt erzählen, und jeweils drei Designer stellen sich in einem Wettstreit der Herausforderung, aus diesen Dingen echte Highlights zu schaffen. Die Designer präsentieren ihre Vorschläge und nur, wer den Kandidaten von seinem Entwurf in Sachen Design und Preis überzeugen kann, darf das jeweilige Stück auch umgestalten. Die Materialkosten trägt der Kandidat.

Die erste Staffel des Formats ist im vergangenen Jahr kein Quoten-Hit für das ZDF gewesen. Damals kamen fünf Folgen zwischen März und April auf durchschnittlich etwas mehr als eine Million Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 8,1 Prozent und damit sehr deutlich unter den Normalwerten der Mainzer.





Mit "Duell der Gartenprofis" und "kaputt und… zugenäht!" präsentiert Eva Brenner übrigens zwei weitere Sendungen im ZDF. Ab Oktober wird sie aber auch beim noch recht jungen Discovery-Sender HGTV zu sehen sein, gemeinsam mit Guido Heinz Frinken sucht die eigentlich aus der RTLzwei-Sendung "Zuhause im Glück" bekannte Innenarchitektin und Moderatorin dann nämlich das "Haus des Jahres".