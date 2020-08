am 20.08.2020 - 19:06 Uhr

Mit Ärger wegen seiner Werbe-Plakate kennt man sich bei Netflix bereits aus. Vor einigen Jahren musste man etwa Motive abhängen, weil dort Finger als Currywurst gezeigt wurden. Beworben hatte man damit die Serie "Santa Clarita Diet". Nun hat man Ärger wegen eines Kinder-Tanzfilms, der aus Frankreich kommt. "Mignonnes" heißt der im französischen Original, er kommt am 9. September unter dem Titel "Cuties" zu Netflix.

Inhaltlich geht es um das elfjährige Mädchen Amy, das sich in der Schule einer Gruppe von jungen Tänzerinnen anschließt, die sich eben "The Cuties" nennen. Sie wird sich schnell ihrer aufkeimenden Weiblichkeit bewusst, zusammen mit ihren hypersexualisierten Freundinnen bereitet sie sich auf einen Tanzwettbewerb vor. Ihre Mutter sieht die Entwicklung ihrer Tochter allerdings zunehmend kritisch und so gerät Amy zwischen die Fronten.

Für die Promotion des Films hat Netflix zuletzt ein Plakat veröffentlicht, das für viel Kritik gesorgt hat. Darauf waren vier leicht bekleidete Mädchen in aufreizenden Posen zu sehen. Nachdem der Streamingdienst viel negatives Feedback erhalten hatte, zog man das Plakat zurück und entschuldigte sich. "Es tut uns sehr leid, dass wir für ‘Cuties’ ein unangemessene Plakat verwendet haben. Es war weder in Ordnung noch repräsentativ für diesen französischen Film, der bei Sundance Premiere hatte. Wir haben die Bilder und die Beschreibung jetzt aktualisiert."

Für dieses Plakat hat sich Netflix mittlerweile entschuldigt.





Tatsächlich feierte "Cuties" Anfang des Jahres beim Sundance Film Festival seine Premiere und erhielt bislang viele positive Kritiken. Regisseurin Maïmouna Doucouré wurde beim Festival zudem mit einer Auszeichnung geehrt. Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin wurde "Cuties" in der Kategorie Kplus nominiert.

Das Netflix-Plakat sorgte wohl auch deshalb für so viel Empörung, weil es deutlich von der Darstellung abweichte, die man in Frankreich zum Kinostart wählte. Dort wurde der Film deutlich weniger sexualisierend beworben:

So wurde der Film in Frankreich zum Kinostart beworben.