Es gibt einen Starttermin für die vierte Staffel der Netflix-Serie "The Crown". Wie der Streamingdienst jetzt bekanntgegeben hat, werden die neuen Folgen der Serie ab dem 15. November zu sehen sein. Darin wird die Geschichte der britischen Monarchie weitererzählt. Olivia Colman übernimmt die Hauptrolle von Queen Elizabeth II. Daneben stehen Gillian Anderson als Margaret Thatcher und Emma Corrin als junge Diana Spencer für die Serie vor der Kamera.

Netflix veröffentlichte inzwischen einen rund 30-sekündigen Trailer, in dem es eine erste Vorschau auf die zehn neuen Folgen der vierten Staffel gibt. Darin sind die Worte der Queen zu hören, die an den Toren des Buckingham Palace sagt: "Etwas so Bedeutendes wie die Monarchie darf einfach nicht scheitern."

Die Geschichte über die Royals ist damit übrigens noch nicht erzählt. Zwei weitere Staffeln der Dramaserie sind bereits geplant, in deren Zentrum der tragische Lebensabschnitt von Prinzessin Diana stehen soll. Seit einigen Tagen steht fest, dass "The Great Gatsby"-Star Elizabeth Debicki in diesen Folgen die Princess of Wales verkörpern soll. Diana hatte Prince Charles im Jahr 1981 geheiratet und war 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben gekommen.