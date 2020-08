Dass es im RTLzwei-Programm hier und da recht freizügig zugeht, ist kein Geheimnis. 2017 versuchte sich der Sender daher an dem Format "UNdressed - Das Date im Bett". In der Sendung treffen zwei Singles aufeinander und lernen sich nur in Unterwäsche bekleidet auf einem Bett kennen. Damit sie sich nicht peinlich anschweigen, müssen sie intime Fragen beantworten und Aufgaben bewältigen, die sie auf einem Bildschirm angezeigt bekommen. Mit durchschnittlich 5,0 Prozent Marktanteil war die erste Staffel kein großer Erfolg, nach einer langen Pause geht es nun aber doch weiter.

RTLzwei hat neue Folgen angekündigt, die ab dem 7. September gezeigt werden sollen. Anders als 2017 will man das Format allerdings nicht am späten Abend ausstrahlen, sondern zur besten Sendezeit. Die neuen Ausgaben laufen also ab 20:15 Uhr, wobei RTLzwei auf Doppelfolgen am Montagabend setzt. Produziert wird die Datingshow von Banijay Productions Germany.

Darüber hinaus hat RTLzwei jetzt auch eine zweite Staffel der Doku-Reihe "Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht" angekündigt. Und auch hier gibt es einen neuen Sendeplatz, die Ausgaben laufen ab dem 5. September immer samstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Staffel eins war im vergangenen Jahr noch in der Primetime am Donnerstag zu sehen. Mit dem Wechsel auf den Samstag eröffnet RTLzwei einen neuen Tag für seine Doku-Reihen, "Dickes Deutschland" ersetzt nämlich die Spielfilme, die bislang samstags um 20:15 Uhr zu sehen waren.





In der von Talpa Germany produzierten Doku-Reihe begleitet RTLzwei Menschen mit Übergewicht in ihrem Alltag. Es geht darum, wie diese Menschen ihr Leben meistern und welche gesundheitlichen Folgen ihr Übergewicht hat. Die erste Staffel war 2019 ein schöner Erfolg für RTLzwei, im Schnitt waren damals mit vier Folgen 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin.