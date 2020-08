© Screenshot RTL © Screenshot RTL

Vox wird am 12. September zwei Dokus mit Meeresbiologe, Abenteurer, Wildlife-Fotograf und Tierschützer Robert Marc Lehmann zeigen, am gleichen Tag um 18 Uhr gibt es zudem eine monothematische Folge des Haustier-Magazins "hundkatzemaus" zum Thema geben. Montags bis freitags gibt’s bei "Das perfekte Dinner" und "Mein Kind, dein Kind" zudem eine thematische Schwerpunktwoche. Hinzu kommen weitere Berichte und Dokus bei ntv und RTL Living. Und auch Super RTL beteiligt sich an der Themenwoche, so gibt es eine Sonderausgabe von "WOW Die Entdeckerzone" und in der "Toggo Show" gibt es Kochtipps für eine nachhaltige Ernährung.





Bei TVNow will die Mediengruppe RTL sämtliche Nachhaltigkeitsinhalte auf einer eigenen Seite bündeln, diese soll prominent auf der Startseite eingebunden werden. Auf der Streamingplattform gibt es außerdem einen Director’s Cut der Reportagen von Maik Meuser zu sehen. Begleitet wird die Themenwoche senderübergreifend mit einer Marketing-Kampagne. Als visuelle Klammer werden dafür Station-IDs grün eingefärbt, Bauchbinden entsprechend gebrandet und das Aktionslabel "Packen wir’s an!" im Umfeld von Inhalte eingeblendet. Neben den Free-TV-Sendern werden auch die Online-Auftritte, die Social-Media-Kanäle und das Intranet der Mediengruppe RTL mit grünen Elementen versehen. Außerdem hat man einen Image-Trailer mit Roland Trettl sowie Werbetrenner produzieren lassen. In den Werbetrennern geben die vier Testimonials der Kampagne, neben Trettl und Meuser sind das auch Robert Marc Lehmann und "GZSZ"-Schauspielerin Anne Menden den Zuschauern Tipps zum Thema nachhaltige Ernährung.

Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken Mediengruppe RTL: "Jeder Deutsche wirft pro Jahr im Schnitt 234 Euro an Lebensmitteln weg – das ist definitiv zu viel! Mit der Nachhaltigkeitswoche möchten wir daher unseren Beitrag für eine nachhaltige und bewusste Zukunft leisten und auf das Problem der Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. Mit einer umfassenden Berichterstattung on Air, online, social sowie im Intranet werden wir das Thema von allen Seiten beleuchten, einordnen und unseren ZuschauerInnen, UserInnen und MitarbeiterInnen mit praktischen Tipps aufzeigen, wie jeder einen Beitrag leisten kann. Denn nur gemeinsam können wir die Welt ein wenig nachhaltiger machen."