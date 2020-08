am 24.08.2020 - 11:18 Uhr

Die Corona-Krise hat auch BuzzFeed schwer getroffen, diverse internationale Ableger standen zur Disposition. Den britischen Ableger hat man beispielsweise eingestellt, in Deutschland nach einem Partner gesucht - und nun auch gefunden: Ippen Digital, das sowohl diverse Regionalzeitungsportale betreibt wie auch die rein auf Reichweite ausgelegten "24er"-Portale. Im Rahmen der Partnerschaft wird BuzzFeed inkl. "BuzzFeed News" und "Einfach Tasty" im deutsch-sprachigen Raum bis Ende 2020 auf die Ippen Digital-Plattform wechseln und Teil des Ippen Digital Redaktionsnetzwerks werden.

Man habe einen Partner "mit dem richtigen Mix an eigenen Assets und einer überzeugenden Vision" gesucht, "um BuzzFeed Deutschland den nächsten Wachstumsimpuls zu geben und uns gleichzeitig zu ermöglichen, weiter Teil der Geschichte von BuzzFeed Deutschland sein zu können", sagt BuzzFeed-Gründer Jonah Peretti. "All das haben wir bei Ippen gefunden, und zusätzlich auch noch die Möglichkeit, weiter gemeinsam an globalen Werbepartnerschaften zu arbeiten, Produkt-Innovationen zu teilen und eine noch größere Zielgruppe mit BuzzFeed- Content zu erreichen. Ich freue mich sehr, mit diesem talentierten Team zusammenarbeiten zu können."

"Wir freuen uns auf eine intensive Partnerschaft mit BuzzFeed, um das deutsche Produkt marktgerecht weiterzuentwickeln und den Erfolg nachhaltig auszubauen", sagt Jan Ippen, Gründer und Geschäftsführer von Ippen Digital. "Eine starke Marke und ein fantastisches Produkt bekommt mit der Ippen Digital Plattform nun einen zusätzlichen Wachstumsimpuls." Co-Geschäftsführer Benjamin Marx ergänzt: "Es gibt viel, das wir voneinander lernen können – gemeinsam werden wir in unseren Strategien noch effektiver."

Das neunköpfige Berliner Team von BuzzFeed wechselt laut Mitteilung vollständig zu Ippen und soll ausgebaut werden. Das Investigativ-Team von BuzzFeed News solle dabei neue Impulse für die Zentralredaktion setzen:. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den großartigen Kolleginnen und Kollegen. Das Investigativ-Team wird mit der Ippen Digital Plattform eine hohe Wirksamkeit entfalten können und noch mehr Menschen erreichen", sagt Markus Knall, Chefredakteur der Ippen Digital Zentralredaktion.