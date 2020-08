am 24.08.2020 - 12:18 Uhr

Andreas Bachmann moderiert das ARD-Politmagazin "Report München" seit April 2016, damals übernahm er den Job von Claudia Schick. Nun wird Bachmann seinen Posten bald räumen, am Donnerstag, den 25. August, steht er das letzte Mal für das Magazin vor der Kamera. Zum 1. September übernimmt er dann neue Aufgaben im Bayerischen Rundfunk (BR), dort wird er Leiter der Redaktion "Rundschau und Landesberichte".

Einen Nachfolger für Bachmann hat man aber bereits gefunden - BR-Chefredakteur Christian Nitsche wird die Sendung in Zukunft präsentieren. Seinen ersten Einsatz hat er am 22. September. Für das Politmagazin arbeitete Nitsche schon zwischen 1998 und 2003 als investigativer Autor, als solcher war er auch maßgeblich an der Aufdeckung der CDU-Spendenaffäre beteiligt. Nitsche sagt: "’Report München’ steht für exzellente Recherchen und prägt die politische Diskussion seit Jahrzehnten mit. Die engagierte Redaktion deckt Missstände auf und leistet wertvolle Aufklärung. Das Magazin ist eine unverzichtbare Landmarke der deutschen Medienlandschaft."

Andreas Bachmann sagt zum Abschied: "Es war mir eine Ehre und hat mir unheimlich viel Freude gemacht, viereinhalb Jahre ‘Report München’ zu moderieren, das erfolgreichste Politmagazin des Jahres 2019. Jetzt warten neue Aufgaben auf mich. Mein Dank gilt dem Team, aber vor allem auch den Zuschauerinnen und Zuschauern für das mir entgegengebrachte Vertrauen."

Thomas Hinrichs, Programmdirektor Information des Bayerischen Rundfunks, sagt, investigativer Journalismus gehöre zum "unverzichtbaren Kernbestand öffentlich-rechtlicher Auftragserfüllung". "Report München" stehe für Mut, Hartnäckigkeit und professionelles Handwerk. Hinrichs: "Andreas Bachmann hat diesen Kurs verkörpert und geprägt. Er übernimmt nun eine der wichtigsten aktuellen Redaktionen im BR. Ich freue mich, dass Chefredakteur Christian Nitsche dieses Aushängeschild des BR innerhalb der ARD moderieren wird. Er wird den erfolgreichen Kurs fortsetzen und eigene Akzente setzen."