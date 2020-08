am 24.08.2020 - 14:41 Uhr

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat DAZN Per Mertesacker als Experte engagiert, seither ist er bei den Übertragungen der Champions League zu sehen gewesen. Damit ist ab sofort aber Schluss, seinen letzten Einsatz hatte Mertesacker am Sonntag im Rahmen des Champions-League-Finals zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain. Mertesacker verkündete seinen Abschied noch am Sonntag während der Live-Berichterstattung.

"Vor zwei Jahren haben DAZN und ich einen gemeinsamen Weg eingeschlagen und ich bin die ersten Schritte als TV Experte gegangen. Ich habe hier gelernt, mich in der Rolle vor der Kamera und am Mikrofon wohl zu fühlen und durfte ganz besondere Momente miterleben. Mit dem Finale 2020 hat die Zusammenarbeit einen tollen Abschluß gefunden. Ich möchte mich besonders bei meinen Kollegen vor und hinter der Kamera für die tolle Zusammenarbeit bedanken", sagt Mertesacker über das Ende der Zusammenarbeit mit DAZN.

Mertesacker kommentierte bei DAZN auch ein NBA-Spiel, generell verlief die Zusammenarbeit geräuschlos. Daher überrascht die Entscheidung jetzt auch - doch es gibt offenbar einen triftigen Grund. Wie die Kollegen von "Sportbuzzer" nämlich berichten, soll Mertesacker im ZDF die Nachfolge von Oliver Kahn antreten und künftig an der Seite von Oliver Welke bzw. Jochen Breyer Fußballspiele analysieren. Eine Bestätigung dafür gibt es derzeit aber noch nicht. Am Sonntag analysierte Breyer im ZDF das CL-Finale gemeinsam mit Sandro Wagner.





Wer Mertesackers Platz bei DAZN einnehmen wird, ist noch unklar. Michael Bracher, SVP Content Northern Europe, erklärt zum Abschied des Experten: "Die Verpflichtung von Per als Experte für die UEFA Champions League war ein konsequenter Schritt in der Entwicklung von DAZN. Seine Bodenständigkeit, verbunden mit seiner großen Expertise und einer klaren Meinung, stehen sinnbildlich für die Auswahl unserer Experten. Per ist ein super Typ und toller Team-Player. Wir danken ihm für tolle zwei Jahre und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!"