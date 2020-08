Am 9. Oktober feiert die von der noch jungen dänischen Produktionfirma Motor Productions fürs dänische Fernsehen und das ZDF produzierte achtteilige Thrillerserie "Killing Mike" ihre Deutschlandpremiere. Die Sendezeiten, die ZDFneo dafür freiräumt, sind allerdings nicht gerade prominent: Am 9. und 10. Oktober wird man ab 23:30 Uhr jeweils vier Folgen am Stück zeigen - wer die Serie im linearen Fernsehen verfolgen will, muss also bis tief in die Nacht wach bleiben.

Wie schon bei diversen anderen "Neoriginals" - wie das ZDF seine moderneren Serien für ein junges Publikum nennt - setzt man offensichtlich vor allem auf die Auswertung in der ZDF-Mediathek. Dort werden alle acht Folgen ab dem 9. Oktober, 10 Uhr auf einen Schlag bereit gestellt. Die Strategie, mehr Inhalte vorrangig für die Mediathek zu produzieren, zeigte zuletzt nach Angaben des ZDF schon Wirkung und führte zu steigenden Zugriffszahlen.

"Killing Mike" spielt im dänischen Örtchen Balling, in dem der Dorftyrann Mike (Morten Hee Andersen) seit Jahren Angst und Schrecken verbreitet. Anderthalb Jahre nach dem Tod seines Sohns stellt Peter (Claus Riis Østergaard) Mike auf einem Dorffest Mike betrunken zur Rede, weil er überzeugt ist, dass sein Sohn vorsätzlich von Mike überfahren wurde. Peter wird von seinen Freunden von dem Fest weggebracht. In der örtlichen Kneipe wird allen Beteiligten klar, dass sie Mikes Tod herbeisehnen - und so beschließen sie, ihn umzubringen. Neben den schon genannten gehören auch Anders Juul, Lene Maria Christensen, Dar Salim, Marijana Jankovic, Mads Rømer und Jesper Riefensthal zum Hauptcast der Serie, die im Original übrigens "Fred til lands" hieß und international eigentlich als "Deliver us" vermarktet wird. Creator der Serie sind Christian Torpe und Marie Østerbye.