© Berta Pfirsich

Unterdessen stehen auch die 13 Nominierten für den Preis fest, die aus über 900 Einreichungen aus 22 EU-Staaten sowie der Schweiz ausgewählt wurden. In der Kategorie Information treten "Arte Re: Die Bettler aus der Walachei - Bedürftige oder organisierte Bande?" von BR/Arte, "Monitor - Waffengewalt gegen Seenotretter. Rechtsfreier Raum im Mittelmeer" (WDR) und "Rundschau - Prügel an der EU-Grenze" (SRF) an. In der Kategorie Unterhaltung sind "Classe unique" von France 3, der WDR-Fernsehfilm "Marija" und eine Folge der funk-Serie "Druck" nominiert.

In der Audio-Kategorie "kurze Programme" sind gleich zwei Beiträge aus der SRF-Reihe "Rendez-vous" nominiert: "Zittau - mitten in Europa, aber nicht mitten in der EU" sowie "Flüchtlinge in Ungarn - nach den großen Schlagzeilen". Dazu kommt vom BR "balkantote: Den Toten eine Würde geben. Hasib Latifi und die namenlosen Toten", sowie vom MDR das Hörspiel "Die Entgiftung des Mannes: Folge 1: Süßsauer". Bei den langen Audio-Programmen sind vom ORF "Hörbilder: Der Tod des Soumayla Sacko", vom BR "balkantote: Sie haben dabei gelacht. Illegale Abschiebungen auf dem Balkan" und von WDR, ORF und DLF "Dok5 - Das Feature: Königreich des Schweigens - Stimmen aus syrischen Gefängnissen" nominiert.

Außerhalb dieser Kategorien erhielt "JaafarTalk: Sind Flüchtlinge und Migranten in Deutschland integriert" von der Deutschen Welle eine lobende Erwähnung. Und es gibt auch schon einen ersten feststehenden Preisträger: Der Young.C-Award geht an den Kurzfilm "Masel Tov Cocktail" von Arkadji Khaet und seinem Team. Im Anschluss an die Verleihung wird Das Erste diesen Kurzfilm auch ausstrahlen.