ProSieben und Sat.1 haben angekündigt, wann "The Voice of Germany" zurückkehrt. Am 8. Oktober holt man die Castingshow zurück auf die Bildschirme, die erste Ausgabe läuft bei ProSieben. Wie gehabt teilen sich die beiden Sender die Show, neben den Ausstrahlungen bei ProSieben am Donnerstag werden in Sat.1 sonntags neue Ausgaben gezeigt. In Sat.1 läuft die erste "The Voice"-Folge in diesem Jahr also am 11. Oktober.

In der Jubiläumsstaffel ist einiges anders als zuvor. So gibt es erstmals sechs Coaches, die sich um die Gesangstalente bemühen. Davon teilen sich aber gleich vier Profi-Musiker je zwei Doppel-Drehstühle bzw. Buzzer. So treten Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld sowie Rea Garvey und Samu Haber im Team gegen Nico Santos und Mark Forster an.

Veränderungen gibt es in der zehnten Staffel auch bei den Moderatoren. Weil sich Lena Gercke in einer Babypause befindet, wird sie von Annemarie Carpendale vertreten. Sie führt gemeinsam mit Thore Schölermann durch die Show. Produziert wird "The Voice of Germany" wie gehabt von Talpa Germany.





Bereits bekannt war, dass ProSieben und Sat.1 die neuen Folgen der Musikshow wieder mit Publikum im Studio produzieren (DWDL.de berichtete). Das jubelnde Publikum ist vor allem während der Blind Auditions ein wichtiger Bestandteil der Show, allerdings wurde nur rund ein Drittel der vorhandenen Plätze besetzt. Familie und Freunde können so die Auftritte der Künstler live miterleben, einen freien Ticketverkauf gab es nicht. Auf den freien Plätzen hat Talpa lebensgroße Fotos von Fans platziert, sodass das Studio zumindest optisch voll besetzt aussieht.