Als Discovery vor einigen Wochen einen Ausblick auf seine Programmhighlights gegeben hat, war darunter mit "Haus des Jahres" auch die erste Eigenproduktion von HGTV. Der Sender ist seit Mitte des vergangenen Jahres auf Sendung und kam zuletzt sowohl insgesamt als auch in der klassischen Zielgruppe auf 0,2 Prozent Marktanteil. Nun will man eben auch verstärkt mit speziell für den deutschen Markt produzierten Inhalten wachsen. "Haus des Jahres" wird ab dem 7. Oktober beim Sender zu sehen sein, immer mittwochs ab 20:15 Uhr läuft das Format.

Eva Brenner und Guido Heinz Frinken tun in der Sendung genau das, was im Titel steht. Sie suchen das Haus des Jahres. Auf ihrer Reise quer durch Deutschland werden sie in den insgesamt zwölf Folgen von wechselnden Gastjuroren unterstützt. In jeder Folge werden drei Immobilien bewertet, deren Baustil und Einrichtung unterschiedlich sind: Vom modernen Loft über ein Bauernhaus bis hin zur extravaganten Altbauwohnung. Der Besitzer des "Haus des Jahres" erhält am Ende der Staffel ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Eva Brenner ist den meisten Zuschauern vermutlich durch "Zuhause im Glück" bekannt, inzwischen steht die Innenarchitektin vor allem für das ZDF vor der Kamera. Guido Heinz Frinken ist Setdesigner und erhielt 2018 den Deutschen Fernsehpreis für das Set-Design der Sat.1-Show "Das große Backen".





"Die amerikanischen Formate von HGTV verfolge ich schon seit vielen Jahren und bin ein großer Fan geworden. Ich finde es total aufregend, dass jetzt auch für Deutschland produziert wird. Ich freue mich riesig und fühle mich sehr geehrt, bei der ersten Eigenproduktion dabei sein zu dürfen. Ich habe ja selbst viele Jahre umgebaut. Jetzt freue ich mich darüber, Häuser begutachten zu dürfen, zu stöbern und mich inspirieren zu lassen und dann auch noch meine Expertise dazu abzugeben – eine ganz neue Rolle für mich", sagt Eva Brenner über das neue Format.

Guido Heinz Frinken ergänzt: "Die Anfrage hat mich total überrascht. Mein erster Gedanke war, ‚Oh Gott, ich bekomme die Möglichkeit, meine Neugier einfach mal auszuleben und so viele einzigartige, unterschiedliche Designkonzepte zu sehen‘. Die Dreharbeiten mit Eva sind großartig, ich bin regelrecht schockverliebt! Das Projekt ist ein riesiges Abenteuer für mich." Produziert wird "Haus des Jahres: Deutschland" von Good Times.