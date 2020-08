am 25.08.2020 - 15:11 Uhr

"Amira und Olli machen das toll, die Show ist neu, topaktuell und kommt super beim Publikum an - was will man mehr?", sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner Anfang August, als man entschieden hatte, die im Mai gestartete Late-Night-Show "Pocher - Gefährlich ehrlich" auch über den August hinaus für eine weitere Staffel zu verlängern. Nun hat man angekündigt, dass es künftig sogar gleich zwei Ausgaben pro Woche geben wird.





Neben dem gewohnten Sendeplatz am späten Donnerstagabend gehen die Pochers dann ab dem 20. September auch sonntags auf Sendung. Ab diesem Datum zeigt RTL sonntags das Reality-Format "Sommerhaus der Stars, direkt im Anschluss läuft dann "Pocher - Gefährlich ehrllich". Das Sommerhaus hat sonntags aber offenbar Überlänge, der Start von "Pocher - Gefährlich ehrlich" ist nämlich für 23:40 Uhr angekündigt. Dennoch: Sollte das "Sommerhaus" auf dem neuen Sendeplatz und im Herbst ähnlichen Erfolg haben wie in den letzten Jahren im Sommer unter der Woche, dann dürfte auch "Pocher - Gefährlich ehrlich" davon stark profitieren. Derzeit tut sich die Sendung donnerstags im Umfeld von Wiederholungen oder Fußball-Zusammenfassungen eher schwer. Zwar reichte es zwischenzeitlich schon für 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, zuletzt waren die Marktanteile aber einstellig.

"Was kann es Schöneres geben, als das Wochenende mit Olli und Amira Pocher ausklingen zu lassen?! Nachdem wir 'Gefährlich ehrlich' erfolgreich am späten Donnerstag etablieren konnten, wagen wir uns jetzt zusätzlich an den Sonntag – mal schauen, welchen Tag Olli als nächstes ins Visier nimmt", kommentiert Markus Küttner, RTL-Bereichsleiter Unterhaltung. Oliver Pocher sagt: "Da Amira und ich Riesenfans des 'Sommerhaus der Stars' sind, ist es für uns eine große Ehre, direkt im Anschluss sonntags die Ereignisse auf unsere Art und Weise bei 'Gefährlich ehrlich' Revue passieren zu lassen. Außerdem gibt es natürlich alles andere, von der Bildschirmkontrolle bis zu 'Rent a Pocher', um das Wochenende perfekt ausklingen zu lassen."