ARD und ZDF haben bekanntgegeben, welche Sendungen sie am 3. Oktober ausstrahlen werden. Der Tag der Deutschen Einheit ist in diesem Jahr ein besonderer, jährt sich die Wiedervereinigung dann doch zum 30. Mal. Das Erste wird an dem Tag ab 12 Uhr den offiziellen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit aus der Metropolis-Halle in Potsdam-Babelsberg übertragen, moderiert wird die Sendung von Eva-Maria Lemke.

Am Nachmittag zeigt Das Erste auch noch den Film "Willkommen bei den Honeckers" aus dem Jahr 2016, danach gibt’s die Reportage "Katarina Witt - Weltstar aus der DDR" zu sehen, darin kommt auch der ehemalige DDR-Staats- und Parteichef Egon Krenz zu Wort. In der Primetime setzt man schließlich auf ein "30 Jahre Deutsche Einheit"-Special der Unterhaltungsshow "Frag doch mal die Maus".

Und auch im Programm des ZDF wird die Einheit eine große Rolle spielen. Am 3. Oktober zeigt man ab 10 Uhr zunächst einen Ökumenischen Gottesdienst, in dem es auch um die Wiedervereinigung vor 30 Jahren gehen wird. Im Anschluss sendet das ZDF den Film "Zwischen uns die Mauer". Darin geht es um die 17-jährige Anna, die 1986 zum ersten Mal von Westdeutschland nach Ostberlin kommt und sich dort in den gleichaltrigen Philipp verliebt. Trotz der Mauer wagen die beiden die schwierige Beziehung. Bei der Ausstrahlung handelt es sich um eine Free-TV-Premiere.

Am späten Nachmittag gibt’s im ZDF zudem ein "Länderspiegel spezial" zu sehen sowie eine Doku über die ehemalige deutsche Hauptstadt Bonn. Um 19:15 Uhr senden die Mainzer schließlich noch ein "ZDF spezial" zu 30 Jahren Deutscher Einheit und bevor es in der Primetime mit Krimis weitergeht, zeigt man ab 19:30 Uhr die Reportage "Einland - was uns zusammenhält". Thematisiert wird die Deutsche Einheit auch am 6. Oktober im Rahmen von "ZDFzeit", dort blicken die Macher auf Gewinner und Verlierer der Einheit.