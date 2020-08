am 26.08.2020 - 16:19 Uhr

Die siebte Staffel der ZDF-Vorabendserie "Heldt" unterhielt im Schnitt mehr als drei Millionen Zuschauer, mit 11,7 Prozent Marktanteil lag sie dennoch unter dem nach wie vor sehr guten ZDF-Schnitt. Daher kündigte der Sender im März an, die Serie nach der achten Staffel einstellen zu wollen. "Heldt" sei zuletzt einfach nicht mehr auf genügend Resonanz gestoßen, hieß es aus Mainz. Nun ist bekannt, ab wann die letzten Folgen der Serie zu sehen sein werden.

Das ZDF wird den achten und letzten Durchlauf ab dem 14. Oktober ausstrahlen. Die insgesamt zwölf neuen Folgen sind dann wie immer am Mittwochvorabend ab 19:25 Uhr zu sehen. In der Final-Staffel knackt die Produktion aus dem Hause Sony Pictures übrigens noch die Marke von 100 Folgen, nach insgesamt 108 Episoden wird dann voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres Schluss sein.

Verraten hat das ZDF derweil schon, worum es in der 100. Folge gehen wird. Nikolas Heldt (Kai Schumann) und Staatsanwältin Bannenberg (Janine Kunze) feiern mit Kollegen und Freunden auf spektakuläre Art: in Deutschlands aufwändigstem Escape-Room "Flug des Todes". Doch dann verschwimmen die Grenzen zwischen Spiel und Realität. Aus einem harmlosen Spaß entwickelt sich im wirklichen Leben ein Kampf ums Überleben.

"Heldt" war erstmals im Jahr 2013 zu sehen und lieferte in den ersten Jahren ordentliche Quoten, fast vier Millionen Menschen sahen damals zu. Die Werte gingen zwar zurück, lagen aber auch zuletzt noch immer auf einem Niveau, mit dem andere Sender sehr zufrieden gewesen wären. Das ZDF hat zuletzt das Ende einiger Serien am Vorabend angekündigt, um Platz für Neues zu schaffen. So endet bald auch "SOKO München", "Die Spezialisten" ging bereits 2019 zu Ende.