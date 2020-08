am 27.08.2020 - 11:27 Uhr

Für sein Satire-Format "Walulis sieht fern" hat Philipp Walulis 2012 den Grimme-Preis bekommen, nach der Einstellung von EinsPlus verschwand aber auch die Sendung von den TV-Bildschirmen. Seither gibt es bei Youtube ein ähnliches Format unter dem Titel "Walulis", das unter der Flagge von Funk läuft. Nun hat der SWR eine neue Sendung mit Philipp Walulis angekündigt, die noch im September starten wird.

In "Walulis Woche" beschäftigt sich der Moderator mit Internet-Hypes und TV-Trends, aber auch mit "perfiden Methoden von Konzerngiganten", wie der Sender in einer Pressemitteilung wissen lässt. "Kein Thema ist tabu, solange es lustig ist". Teil von "Walulis Woche" ist "Walulis Story", ein monothematischer Clip, der Hintergründe aufzeigen soll. "Walulis Story" ist ab dem 10. September zudem in Kooperation mit SWR3 auf Youtube abrufbar.

Die Sendung selbst gibt’s ab dem 24. September jeden Donnerstag in der ARD-Mediathek zu sehen. Das SWR Fernsehen zeigt die Folgen dann ab dem 27. September immer wöchentlich am späten Sonntagabend ab 23:20 Uhr, als Vorlauf dient die "Pierre M. Krause Show".





Neben "Walulis" (443.000 Abonnenten) gibt es bei Youtube auch noch den Kanal "Walulis Daily" (205.000 Abonnenten), der ebenfalls zu Funk gehört. Beide Formate sollen fortgeführt werden. Im vergangenen Jahr hat Philipp Walulis den Bert-Donnepp-Preis für Medienpublizistik erhalten. Er setze sich ironisch und zielgruppengerecht mit medienjournalistischen Themen auseinander, so die Jury damals. "Dabei beackert er auch sperrige Themen wie die Ursachen für den rückschrittlichen Netzausbau in Deutschland, Werberegulierung im TV oder das deutsche Filmfördersystem. Mit seinem Team macht er aus solchem ‚Schwarzbrot‘ gut konsumierbare Videos, die für Durchblick sorgen, ohne mit der pädagogischen Erklär-Keule zu winken."