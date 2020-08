Am 1. April 1991 ist der Chef des weltweit größten Unternehmens ermordet worden. Es war Detlev Karsten Rohwedder, damals Boss der Deutschen Treuhandanstalt. Das Unternehmen war verantwortlich für die Restrukturierung und Privatisierung der gesamten Wirtschaft der ehemaligen DDR. Der Mord versetzte das Land damals in Aufregung, die Täter ist bis heute nicht gefunden worden - trotz eines Bekennerschreibens der RAF. Nun kommt der Stoff zu Netflix - die gebrueder beetz filmproduktion hat die vierteilige Doku-Serie "Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit" rund um den Fall produziert, es ist die erste deutsche Produktion dieser Art für Netflix.

Wie Jennifer Mival, Managerin Unscripted & Doc Series bei Netflix, im Interview mit DWDL.de angekündigt hat, ist die Reihe ab dem 25. September beim Streamingdienst zu sehen. In den vier jeweils 40-minütigen Folgen mit den Titeln "Märtyrer", "Kapitalist", "Besatzer" und "Opfer" geht es um vier verschiedene Perspektiven auf die Figur Rohwedder und damit auch auf mögliche Motive für seine Ermordung. Zu Wort kommt unter anderem Ex-Finanzminister Theo Waigel, es geht aber auch um die RAF, ehemalige Stasi-Mitarbeiter und die Politik.

"Für ein weltweites Netflix Publikum die deutsch-deutsche Wiedervereinigung zu erzählen ist eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben. Je nach Herkunft und Alter verändert sich der Blick auf die Ereignisse radikal. Um die deutsche Zerrissenheit mit all seiner immer wieder aufbrechenden Gewalt zu verstehen, haben wir uns mit der dunklen Seite der Wiedervereinigung beschäftigt und einen Blick gewagt, der sich in keinem deutschen Schulbuch wiederfindet", sagt Christian Beetz, der als Produzent und Autor der Reihe fungiert hat. Als Showrunner verantwortlich zeichnete Georg Tschurtschenthaler, als Regisseur mit dabei war außerdem Jan Peter. International nimmt Netflix die Reihe übrigens unter dem Titel "A Perfect Crime" ins Portfolio auf.

Jennifer Mival ließ im DWDL.de-Interview durchblicken, dass man in Zukunft noch mehr True-Crime-Inhalte made in Germany ins Angebot aufnehmen wird. Man fange in dem Bereich gerade erst an und sei bereits ein weiteren Stoffen dran - mehr will sie derzeit aber noch nicht verraten.