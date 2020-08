Sky holt die auf einer wahren Begebenheit basierende, von 50 Cent produzierte Anwaltsserie "For Life", deren erste Staffel in den USA im Frühjahr bei ABC lief, im Oktober nach Deutschland. Los geht's am 5. Oktober, wenn Sky Atlantic ab 20:15 Uhr gleich vier Folgen am Stück zeigt, die zugleich auch auf Sky Q, Sky Ticket und Sky Go verfügbar sind. In den drei darauffolgenden Wochen folgen die restlichen Episoden jeweils im Dreierpack. Eine zweite Staffel der Serie wurde bereits bestellt, die Produktion hinkt aber corona-bedingt wie üblich noch etwas hinterher.

Nicholas Pinnock spielt in der Serie den Familienvater und Nachtclubbetreiber Aaron Wallace, der nach einer Drogenrazzia in seinem Lokal verhaftet und - unschuldig - zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. Die Zeit in der Haftanstalt nutzt er für eine Ausbildung als Anwalt. Neun Jahre nach der Verurteilung verpflichtet er sich nicht nur dazu, seine Mithäftlinge auf der Suche nach Gerechtigkeit zu unterstützen, sondern er will auch seine eigene Unschuld beweisen und die Schuldigen entlarven, die ihn seinerzeit hinter Gitter gebracht haben, darunter der sittenwidrige Staatsanwalt Dez O’Reilly (Erik Jernsen). Ausgerechnet mit dem bekommt er es allerdings auch in seinem ersten Fall zu tun. Mithäftling Jose Rodriguez (Andrew Casanova) soll vor sechs Jahren Drogen gekauft haben, die seine damalige Freundin für einen Selbstmordversuch benutzt hat. O’Reilly soll dafür sorgen, dass Aaron seinen Fall nicht gewinnt, um die Kandidatur seines Chefs Glen Maskins (Boris McGiver) für das Amt des Generalstaatsanwalts nicht zu gefährden.