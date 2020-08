© hr

Wieso der HR operativ dennoch ein positives Ergebnis erzielten konnte? Bei dieser Kennzahl werden Aufwands- und Ertragspositionen, bei denen dem HR aus rechtlichen oder anderen Gründen die Hände gebunden sind, vom handelsrechtlichen Ergebnis abgezogen. Hierzu zählen beispielsweise die hohen Rückstellungen für die Altersversorgung, bei denen es tarifvertragliche Vereinbarungen gibt. Trotz des insgesamt dicken Minus gibt der HR Entwarnung: "Der HR verfügt über ausreichend liquide Mittel, um weiterhin seinen gesetzlichen Auftrag in vollem Umfang zu erfüllen", heißt es vom Sender.

© hr/Ben Knabe

Harald Brandes, Vorsitzender des Rundfunkrats, hob hervor, "wie wichtig es ist, möglichst viele Menschen in Hessen mit den unabhängigen Angeboten des HR zu erreichen, um zur Meinungsbildung und zum politischen Diskurs in unserer Demokratie beizutragen." Brandes weiter: "Der HR befindet sich in einem herausfordernden Veränderungsprozess. Mit zeitgemäßen Programmangeboten auf allen Ausspielwegen muss ein Generationenabriss verhindert werden. Wir müssen uns so aufstellen, dass wir ein breites und umfassendes HR-Angebot bieten können, um so den Anforderungen an ein modernes, generationenübergreifendes Programm auch in Zukunft gerecht zu werden."