Schauspielerin Isabell Horn wird bald wieder öfters auf dem TV-Bildschirm zu sehen sein. Sie wird in der neuen Staffel der ZDF-Serie "Bettys Diagnose" mitspielen, eine entsprechende Meldung der "Bild am Sonntag" hat die Produktionsfirma Network Movie gegenüber DWDL.de bestätigt. Demnach übernimmt Horn in den neuen Folgen eine feste Rolle in der Serie. Details dazu gibt es derzeit aber noch keine.

Die neue Staffel ist ab dem 18. September wie gehabt immer freitags am Vorabend im ZDF zu sehen. Insgesamt hat das ZDF 26 frische Episoden von Network Movie produzieren lassen. "Die Rückkehr an einen TV-Set fühlte sich an wie ein Heimkommen. Erst vor der Kamera habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat", sagt Isabell Horn gegenüber der "Bild am Sonntag". 2016 stieg sie bei "Alles was zählt" aus.