am 31.08.2020 - 11:35 Uhr

In ihrer neuen Funktion berichtet sie an Max Wiedemann, Mitglied der Geschäftsführung und Chief Production Officer von Leonine. Wiedemann sagt: "Wir freuen uns, dass wir mit Lisa Giehl eine ausgewiesene und hervorragend vernetzte Expertin für den Förderbereich gewinnen konnten. Sie verantwortet eine zentrale Schnittstelle innerhalb des Produktions- und Distributionssegments, der - angesichts der Vielzahl an nationalen und internationalen Fiction-Projekten, die Leonine mit seinen Unternehmen Wiedemann & Berg Film, W&B Television und Odeon Fiction realisiert und über Leonine Distribution und Leonine Licensing vermarktet - eine große Bedeutung zukommt."

Giehl, die vor ihrer Zeit bei Constantin Film auch schon als Förderreferentin beim FFF Bayern gearbeitet hat, sagt zu ihrem neuen Job: "Ich betrachte es als großes Privileg, den Bereich Filmförderung in einem solch dynamischen Medienunternehmen wie Leonine gestalten und aufbauen zu dürfen. In dieser Position kann ich meine spezifische Expertise gezielt einbringen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe!"