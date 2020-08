Statt wie in den letzten Jahren schon Mitte September kehrt "Das Supertalent" in diesem Jahr erst im Oktober auf die Bildschirme zurück. Die Dreharbeiten haben nun aber schonmal begonnen - jedoch unter besonderen Corona-Bedingungen. So werden seit dem vergangenen Wochenende und noch bis zum 8. September in Metropol-Theater in Bremen Castings aufgezeichnet - und während das Publikum in NRW inzwischen nach Erreichen des Platzes wieder dicht an dicht sitzen darf - was zuletzt schon vor einige Irritationen sorgte - gilt in Bremen beim "Supertalent" auch fürs Publikum weiterhin das Abstandsgebot.

Die Zahl der Zuschauer vor Ort wurde von den zuvor üblichen 1.000 auf nur noch 190 reduziert, um diese in Gruppen mit ausreichend Abstand voneinander platzieren zu können. Und auch für die Juroren gelten die Abstandsregeln, daher gibt's für Dieter Bohlen, Evelyn Burdecki, Chris Tall und Bruce Darnell in diesem Jahr erstmals kein gemeinsames Pult mehr, sondern voneinander getrennte Einzel-Pulte.

Daniel Hartwich, der als Co-Moderatorin in diesem Jahr erstmals Victoria Swarovski zur Seite gestellt bekommt, kommentiert die Maßnahmen so: "Natürlich ist es schwierig, den Leuten so fern zu bleiben, obwohl man vor allem den Kandidaten eher nah sein möchte, um sie zu beruhigen. Es ist alles anders dieses Jahr, aber ich bin ehrlicherweise froh, dass wir überhaupt produzieren können."

Produziert wird die Show wie in jedem Jahr von UFA Show & Factual. Bis zum "Supertalent"-Start zeigt RTL samstags unterdessen die neue Show "Big Performance".