ProSieben hat in den letzten Monaten schon eine beachtlich lange Liste an neuen Show-Produktionen auf Sendung gebracht oder angekündigt - und bleibt seiner Ankündigung, den Anteil an Eigenproduktionen auszubauen und damit unabhängiger von US-Importen zu werden, weiter treu. Für den Herbst kündigte der Sender nun nämlich schon das nächste Format an: "Die Show mit dem Sortieren". Auch wenn die größte Kreativ-Leistung nicht in den Titel geflossen ist: Entwickelt wurde das Format hierzulande bei RedSeven Entertainment.

In der Quizshow treten zwei prominente Rateteams an und müssen originelle Fakten oder skurrile Umfrageergebnisse Schritt für Schritt in die richtige Reihenfolge bringen. Als Beispiele nennt ProSieben: "Welche Emojis sind auf Twitter am beliebtesten?" oder "Mit welcher berühmten Persönlichkeit würde man gerne eine Nacht im Aufzug stecken bleiben?" Moderiert wird die neue Sendung von Jeannine Michaelsen. Einen genauen Starttermin nennt der Sender noch nicht, produziert wird aber noch im August und September.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Eigenproduktionen in der Prime Time werden für ProSieben immer wichtiger: Mit der neuen Quizshow 'Die Show mit dem Sortieren' unterstreicht ProSieben diese strategische Ausrichtung. 'FameMaker', #TVOG, #SdS, 'The Masked Singer', #DudW und jetzt #DSMDS - mehr Shows als im Herbst 2020 konnten unsere Zuschauer noch nie in einem Herbst auf ProSieben schauen."