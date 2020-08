Der Überraschungs-Sieger in unserem Frische-Ranking aus dem Juli hat den Spitzenplatz im August - das nun immerhin weniger überraschend - verteidigt: Sat.1 blieb auch im nun zu Ende gehenden Monaten dasjenige unter den acht großen Vollprogrammen, das in der Primetime am wenigsten Zeit mit Wiederholungen überbrücken musste, im Umkehrschluss also am meisten Free-TV-Premieren und Erstausstrahlungen in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht, die wir monatlich für unseren Frische-Index auswerten, zeigte. Zu verdanken ist das maßgeblich "Promi Big Brother".

Sat.1 hatte die diesjährige Staffel nicht nur um eine Woche auf gleich drei Wochen verlängert, sondern auch noch deutlich mehr Sendungen auf 20:15 Uhr vorgezogen und an diesen Abenden auch im nachfolgenden Programm meist mit frischer Ware aufgewartet. Dadurch betrug der Wiederholungs-Anteil im Abendprogramm nur etwas mehr als ein Viertel, ein sehr geringer Wert für einen Sommer-Monat. Zum Vergleich: Im bisherigen Jahres-Schnitt kommt Sat.1 auf einen abndlichen Wiederholungsanteil von fast 50 Prozent.

Auch RTL und Das Erste haben sich aber schon wieder ein gutes Stück aus dem Corona- und Sommerbedingten Wiederholungs-Loch befreit und kommen nun auf über 60 Prozent Frische-Anteil, das ZDF liegt knapp darunter. Da auch bei Vox der Erstausstrahlungs-Anteil hochgefahren wurde, kam der Sender im August zumindest wieder in die Nähe der 50-Prozent-Marke. ProSieben und Kabel Eins hinken da noch deutlich hinterher, RTLzwei bildet das Schlusslicht. Zwar lief dort mit "Kampf der Reality-Stars" eine große neue Produktion, doch der zweite große Neustart "Battle of the Bands" fiel völlig durch und wurde schnell wieder durch Wiederholungen ersetzt. Im September wird das schon ganz anders aussehen - dann wird man bei RTLzwei nämlich einen ähnlichen Effekt sehen wie nun im August bei Sat.1: Mit "Love Island" hat man ein Format im Programm, das fast jeden Abend für frisches Programm sorgt.

FIX-Punkte

August 2020 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

August 2019 Jahresschnitt '20

(vs 01-08/19) Sat.1 73 von 100 +20 +15 51

( +1 ) Das Erste 64 von 100 +13 -2 75

( -1 ) RTL 63 von 100 +22 +12 70

( -1 ) ZDF 57 von 100 +7 -13 72

( -7 ) VOX 47 von 100 +12 +15 38

( -6 ) ProSieben 34 von 100 -2 -2 47

( +2 ) kabel eins 28 von 100 +8 -2 22

( -3 ) RTLzwei 12 von 100 -1 -3 23

( -6 )

Frische-Index-Verlauf bis August 2020 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.