Schon vor zwei Wochen hat Sport1 angekündigt, dass man am 11. September in der ersten Runde der neuen DFB-Pokalsaison das Spiel des FC Bayern München übertragen würde. Damals stand der Gegner der Münchner noch gar nicht fest. Inzwischen ist klar, dass der Rekordmeister gegen den 1. FC Düren antreten muss - doch das Match wird nicht wie geplant am 11. September ausgetragen.

Auf Wunsch von Bayern München wird die Partie auf den 15. Oktober verschoben, Anstoß ist dann um 20:45 Uhr. Hintergrund ist, dass die Bayern erst am 23. August ihr Champions-League-Finale bestritten hatten, die Mannschaft hat daraufhin zwei Wochen Urlaub bekommen. Für die Vorbereitung auf das Spiel gegen Düren wäre also nur wenig Zeit geblieben.

Sport1 hat sich nun aber dazu entschieden, an dem Spiel Bayern gegen Düren festzuhalten und wird es dementsprechend am 15. Oktober live übertragen. Die DFB-Pokalsaison beginnt für den Sender also etwas später als eigentlich geplant, zumindest wenn es um die Livespiele geht. Ansonsten bleibt nämlich alles beim alten. Am 11. September wird man abends wie geplant Highlights der anderen Spiele zeigen. An dem Tag treten Mainz gegen Havelse und Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig an - sie eröffnen die neue Saison.





Am ersten Wochenende der neuen DFB-Pokalsaison wird es also nur ein Spiel im Free-TV zu sehen geben. Es wird das Match zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund sein, das wird am 14. September im Ersten übertragen. Alle Spiele sind wie gehabt auch im Pay-TV bei Sky zu sehen. Zuletzt stand übrigens auch eine Verschiebung des ersten Bundesliga-Matches der Bayern im Raum - doch der Meister will die Saison eröffnen und ist daher am 18. September im Spiel gegen Schalke 04 neben der Ausstrahlung bei DAZN auch im ZDF zu sehen (DWDL.de berichtete).

Sport1 hält seit dem vergangenen Jahr Rechte an dem DFB-Pokals und überträgt seither vier Spiele pro Saison. Aus Quotensicht war das bislang ein schöner Erfolg für den Sender, teilweise sahen im Schnitt zweieinhalb Millionen Menschen zu. Das sind Reichweiten, die Sport1 sonst eher nicht erreicht.