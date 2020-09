Burchard Röver leitet ab sofort die Abteilung Presse und Information des Ersten. Das hat der Sender nun mitgeteilt. Er folgt auf Silvia Maric, die bereits am 1. August in den Ruhestand gegangen ist. Röver kennt Sender und Job sehr gut, er war bereits seit 1995 als stellvertretender Leiter der Abteilung tätig - nun also die Beförderung.

Röver arbeitete aber auch schon vor 1995 bei der ARD. Nach Studium und Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Münster absolvierte er ein Volontariat beim Südwestfunk in Baden-Baden. Ab 1989 arbeitete er dort als Redakteur in der Pressestelle, bevor er 1990 als stellvertretender Leiter in das Informationsbüro Vorabend in München wechselte.