Netflix geht den gleichen Weg wie die meisten Streaming-Konkurrenten und hat den kostenlosen Probemonat für Neukunden abgeschafft. Künftig gelten also ab dem ersten Monat die regulären Preise zwischen 7,99 Euro fürs Basis-Paket bis zu 15,99 Euro für den Premium-Tarif, der vier gleichzeitige Streams und Ultra-HD-Qualität ermöglicht. Zunächst hatte man den Probemonat in Indien gestrichen, inzwischen ist er auch hierzulande nicht mehr verfügbar.

Um mögliche Neukunden anzufixen, hat man nun ein neues Angebot geschaffen: Unter netflix.com/watch-free bietet man einige Inhalte aus seinem sehr umfangreichen Portfolio an Eigenproduktionen nun auch zum kostenfreien Stream an. Hierfür ist keinerlei Registrierung notwendig, sie starten direkt auf Knopfdruck - nach einem kurzen Werbetrailer fürs Netflix-Angebot.

Im deutschen Watch-Free-Bereich stehen derzeit beispielsweise die Filme "Murder Mystery" mit Adam Sandler und Jennifer Aniston oder der Thriller "Bird Box - Schließe deine Augen" und das Drama "Die zwei Päpste" online. Diese Filme lassen sich in kompletter Länge streamen. Dazu kommt eine ganze Reihe an Serien, von denen allerdings jeweils nur die erste Folge frei verfügbar ist - wer weiter schauen will, muss sich dann aber registrieren und zahlen. Zum kostenfreien Angebot gehören derzeit die jeweils ersten Folgen "Stranger Things", "Boss Baby", "When they see us" und "Grace and Frankie". Auch eine Folge der Doku "Unsere Erde" steht kostenfrei online.