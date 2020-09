Seit Februar sendet Sky seinen Fußball-Talk "Sky 90" aus einem neuen Studio - und in der neuen Saison kommt es zu weiteren Veränderungen. Die Diskussionssendung mit Patrick Wasserziehr wandert nämlich ins Free-TV. Ab dem 20. September ist das Format neben der Ausstrahlung bei Sky Sport Bundesliga auch bei Sky Sport News zu sehen. Neu ist außerdem der Sendeplatz: Statt nach dem sonntäglichen Abendspiel der Bundesliga gibt es "Sky 90" künftig immer schon am Vormittag zwischen 11:30 und 13 Uhr zu sehen.

Sky programmiert seinen Fußball-Talk damit in direkte Konkurrenz zum "Doppelpass", der bei Sport1 immer zwischen 11 und 13:30 Uhr ausgestrahlt wird. Sky hat schon einmal versucht, das Flaggschiff von Sport1 anzugreifen - und das ausgerechnet mit dem ehemaligen "Doppelpass"-Moderator Jörg Wontorra. Dessen nach ihm benannte Talk-Sendung konnte gegen das Sport1-Format aber nicht viel ausrichten und zog aus Quotensicht regelmäßig den Kürzeren. Nach zwei Jahren am Sonntagvormittag wanderte "Wontorra" auf den Montagabend, nach der Corona-Pause talkte Wontorra schließlich noch einige Wochen lang am späten Samstagnachmittag. Ende Juli kündigte Jörg Wontorra seinen Abgang bei Sky an (DWDL.de berichtete).

Im März und Mai war "Sky 90" jeweils ein Mal am Sonntagvormittag zu sehen, damals jeweils kurz nach der Bundesliga-Unterbrechung durch Corona bzw. eben nach dem Wiederbeginn. Schon damals kam es zum direkten Aufeinandertreffen mit dem "Doppelpass" - daraus wird ab dieser Saison ein Dauerzustand.

Im Anschluss an das späte Bundesliga-Spiel am Sonntag, hier war "Sky 90" bislang beheimatet, zeigt der Bezahlsender künftig eine klassische Nachberichterstattung zum Spiel. Diese ist derzeit mit etwas mehr als 30 Minuten eingeplant. Weitere Details zu seiner Fußball-Berichterstattung in der kommenden Saison will Sky nächste Woche bekanntgeben.