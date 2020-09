Schon im vergangenen Jahr ist bekannt geworden, dass sich Netflix die Dienste der beiden "Game of Thrones"-Schöpfer David Benioff und D. B. Weiss gesichert hat. Dafür ließen die beiden sogar die neue "Star Wars"-Trilogie sausen (DWDL.de berichtete). Nun hat Netflix bekanntgegeben, welches Projekt die beiden für den Streamingdienst bald umsetzen werden. So arbeiten Benioff und Weiss gemeinsam mit Alexander Woo ("True Blood") an einer Verfilmung der Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Liu Cixin. Dafür hat man sich von The Three-Body Universe und der Yoozoo Group die Rechte gesichert, um eine englischsprachige Serienverfilmung zu produzieren





Der erste Teil der Reihe hört auf den Namen "Die drei Sonnen" und ist 2006 erschienen. Die Fortsetzungen "Der dunkle Wald" und "Jenseits der Zeit" wurden 2008 und 2010 publiziert. Die drei Science-Fiction-Bände erzählen die Geschichte des ersten Kontakts der Menschheit mit einer außerirdischen Zivilisation, der das Schicksal der Menschheit für immer verändern wird. Wann die Produktion beginnt und ab wann die Serie dann zu sehen sein könnte, hat Netflix noch nicht verraten. Ein Veröffentlichungsdatum stehe zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest, so das Unternehmen.

Peter Friedlander, Vice President, Original Series Drama, hat sich in einem Blogbeitrag aber detailliert zu dem Projekt geäußert. Die Trilogie habe sein Verständnis von Science-Fiction völlig verändert, sagt Friedlander. "Auch wenn das Konzept vielleicht altbekannt erscheint – der erste Kontakt der Menschheit mit einer außerirdischen Zivilisation – überzeugt der chinesische Autor Liu Cixin durch seine gekonnte Weise, Wissenschaft und Fiktion ineinanderfließen zu lassen, mit einer Zukunftsvision und einem außerirdischen Kontakt, der sich realistischer anfühlt als jede andere Science-Fiction-Geschichte, die ich je gelesen habe."





David Benioff und D.B. Weiss sagen: "Liu Cixins Trilogie ist die ambitionierteste Science-Fiction-Reihe, die wir je gelesen haben. Sie nimmt die Leser mit auf ein Abenteuer, das in den 1960er Jahren beginnt und bis an das Ende der Zeit führt, vom Leben auf unserem winzigen Blauen Planeten bis an die fernsten Ecken des Universums. Wir freuen uns darauf, die nächsten Jahre damit zu verbringen, diese Saga für ein weltweites Publikum zum Leben zu erwecken."