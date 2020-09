Zack Snyders für Netflix produzierter Zombie-Actionfilms "Army of the Dead", der Anfang 2021 bei Netflix veröffentlicht werden soll, wird vor Erscheinen um ein Film-Prequel und eine Anime-Serie erweitert. Beide Projekte stammen aus der Feder von Shay Hatten, einem der Autoren von "Army of the Dead", das die Geschichte von einer Gruppe von Söldnern erzählt, die sich in einem Las Vegas nach einer Zombie-Epidemie in die Quarantänezone wagen, um dort den größten Raubüberfall aller Zeiten durchzuführen. "Wir vergrößern das Army of the Dead-Universum mit einem internationalen Prequel und stoßen außerdem in die visuell dynamische Welt der Animation vor", freut sich Zack Snyder in einer Mitteilung des Streamingdienstes.