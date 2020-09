ProSieben hat die Rückkehr von Studiopublikum bei "Late Night Berlin" angekündigt. So werden bei der Rückkehr der Sendung am kommenden Montag 75 der insgesamt 200 Plätze im Studio mit Zuschauern besetzt. Dabei handelt es sich um Personen, die für die Ausgaben seit dem 16. März Tickets erworben hatten. Sie konnten damals dann aber nicht ins Studio, weil Florida TV die Sendung wegen des Coronavirus ohne Zuschauer produzierte.

Ein aktueller Ticket-Vorverkauf für "Late Night Berlin" findet derzeit noch nicht statt. ProSieben weist außerdem darauf hin, dass im Studio Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen gelten. "Late Night Berlin" ist längst nicht die einzige Sendung, die das Studiopublikum wieder zurückholt. Bei der Pocher-Show "Gefährlich ehrlich" sitzen die Zuschauer schon seit Wochen mit Abstand im Studio. Und auch "I Can See Your Voice" und "Promi Big Brother" wurden mit Studiopublikum gesendet - was vor allem im Falle der RTL-Show für Kritik sorgte (DWDL.de berichtete).

Klaas Heufer-Umlauf macht zum Auftakt in die neue "Late Night Berlin"-Staffel übrigens die Anti-Corona-Demos zum Thema. Genauer gesagt geht es um die Bedrohung von Journalisten auf diesen Demos. Wie ProSieben nun ankündigt, hat Klaas einen Bodybuilder zum Journalisten ausgebildet und diesen anschließend als Reporter unter die Corona-Leugner geschickt.