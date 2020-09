am 07.09.2020 - 18:11 Uhr

Dass man bei RTL große Stücke auf Oliver Pocher hält, lässt sich an der in den letzten Monaten ziemlich starken Präsenz im Programm des Kölner Senders ablesen. Doch zuletzt war es dann wohl doch etwas zu viel des Guten. Zuletzt sollten es alte Pocher-Formate auch noch am späten Freitagabend richten. Trotz starkem Vorlauf durch "Lego Masters" holte eine Wiederholung der Sendung "Pocher und Papa auf Reisen", deren Erstausstrahlung ja erst zweieinhalb Monate zurückliegt, nur 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nun hat man die Programmpläne für diesen und kommenden Freitag geändert: Statt einer weiteren Folge "Pocher und Papa auf Reisen" und "Absolut Pocher" wiederholt RTL nun lieber Standup-Programme anderer Comedians. Am nächsten Freitag läuft "Ralf Schmitz! Schmitzenklasse", am 18. September schiebt man "Markus Krebs live! Permanent Panne" ein.