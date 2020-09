am 08.09.2020 - 06:00 Uhr

Zum 31. Januar nächsten Jahres werde Oliver Vogel die Bavaria Fiction verlassen, teilte die Produktionsfirma am Montag auf Anfrage mit und bestätigte damit entsprechende Informationen des Medienmagazins DWDL.de. "Als Chief Creative Officer hat Oliver Vogel die Bavaria Fiction wesentlich mitgestaltet. Seine Arbeit findet weit über unser Haus hinaus Anerkennung und Respekt – natürlich haben auch andere Produktionsunternehmen an seiner Person und seinen Kompetenzen Interesse. Wir hätten unseren Weg gerne mit ihm gemeinsam fortgesetzt", erklärt Jan Kaiser, Geschäftsführer der Bavaria Fiction. Die Nachfolge werde man in den kommenden Monaten klären, ergänzt eine Sprecherin.