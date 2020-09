"Das wohl unkomplizierteste Livestreaming-Angebot im Web" - so lautete unser Urteil unmittelbar nach dem Start von Joyn im Juni vergangenen Jahres. Damit ist es ein Stück weit nun vorbei: Während bislang die Livestreams aller angebotenen Sender zumindest in SD-Qualität nicht nur kostenfrei, sondern auch ohne jegliche Registrierung genutzt werden konnten, ist das nun ausgerechnet bei jenen Sendern von ProSiebenSat.1 - und damit also einem der beiden Gesellschafter - nicht mehr möglich. Alle anderen auf der Plattform vertretenen Sender sind davon nicht betroffen - öffentlich-rechtliche ebensowenig wie die von Discovery als zweitem Gesellschafter oder anderer privater Sender.

Die Registrierungspflicht für ProSiebenSat.1-Inhalte bezieht sich aber nicht nur auf die Livestreams, auch wer im Catch-Up zeitversetzt Inhalte von ProSiebenSat.1 on demand ansehen will, muss sich künftig zunächst registrieren. Zwar fallen dafür keine weiteren Kosten an, eine Barriere baut man damit aber trotzdem auf. Beim Konkurrenten TV Now lassen sich die Catch-Up-Inhalte übrigens am Computer ohne Registrierung nutzen, Livestreams sind dort aber sogar kostenpflichtig.

Eine Unternehmenssprecherin begründet die Änderung mit "lizenzrechtlichen Vorgaben unseres Content-Partners ProSiebenSat.1", die man umsetze. "Alle weiteren Inhalte in unserem Free-Bereich sind nach wie vor ohne Registrierung verfügbar." Zumindest will man aber den Registrierungsprozess so einfach wie möglich halten und ermöglicht durch die Registrierung über 7pass auch Social-Login-Möglichkeiten beispielsweise über Facebook. Dieser Login lässt sich dann auch bei anderen Online-Angeboten von ProSiebenSat.1 nutzen. Generell ermögliche eine Registrierung zudem auch eine bessere Nutzererfahrung, weil etwa personalisierte Empfehlungen und Cross-Device-Nutzung möglich werden.