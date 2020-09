Der Junior Eurovision Song Contest findet in diesem Jahr bereits zum 18. Mal statt, zum ersten Mal schickt auch Deutschland eine Vertreterin in den Wettbewerb - aber anders als zunächst gedacht doch nicht nach Warschau. Die EBU hat nun entschieden, dass es zwar eine Live-Show aus einem Studio in Warschau geben wird, die Künstlerinnen und Künstler werden aber nicht vor Ort sein, sondern ihre Auftritte vorab in Studios in ihren Heimatländern aufzeichnen. Für die Punktevergabe wird am Ende der Show dann in die 13 Teilnehmerländer geschaltet.

"Reisebeschränkungen und die anhaltenden Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie bedeuten leider, dass wir nicht alle Künstler*innen nach Polen bringen können, um dieses Jahr persönlich am Junior Eurovision Song Contest teilzunehmen", sagt Martin Österdahl, Executive Supervisor des Wettbewerbs. "Wir sind jedoch fest entschlossen, dass die Show weitergeht und dass dieser Wettbewerb, der seit 2003 jährlich stattfindet, fortgesetzt wird. Trotz der Veränderungen in diesem Jahr haben alle talentierten jungen Künstler*innen, die von ihren Ländern ausgewählt wurden, um sie zu repräsentieren, immer noch die gleiche Chance zu glänzen. Unverändert bleibt auch, dass Familien auf der ganzen Welt wie immer die Möglichkeit bekommen, für ihre Favorit*innen online abzustimmen."

Für Deutschland tritt Susan mit dem Song "Stronger with you" des Komponisten Levent Geiger an. Am kommenden Wochenende wird der NDR das Musikvideo in Berlin produzieren. Das ZDF stellt für den Kika eine zweiteilige Dokumentation "Dein Song für Warschau" her und zeigt die Reise von der Komposition des Songs über das Casting bis zur Video-Schalte für Warschau. Der Junior ESC wird am 29. November ab 17 Uhr live vom NDR beim Kika und auf kika.de übertragen.