In den letzten Wochen haben sich schon bei einigen Messeveranstalter die Hoffnungen auf einen Neustart im Herbst zerschlagen - und nun hat auch die Reed Midem eine Entscheidung getroffen, die schon seit Wochen eigentlich unausweichbar erschien: Nach Absage der MIPTV im Frühjahr kann auch die MIPCOM in diesem Herbst nicht vor Ort in Cannes stattfinden. Nicht davon betroffen ist das Serien-Festival Canneseries, das vom Frühjahr in den Herbst verschoben worden war und nun auch ohne die MIPCOM zwischen dem 9. und 14. Oktober durchgezogen wird. Auch dort startet man parallel aber eine neue Online-Plattform "Canneseries Live".

In den letzten Monaten hatte man die Pläne für die Vorort-Veranstaltung in Cannes schon schrittweise zusammengestrichen - so wurden nach und nach die Messestände und auch alle Partys abgesagt sowie die geplante Dauer verkürzt. Bis zuletzt hielt man aber noch am Plan für eine hybride MIPCOM fest. Neben der Online-Version MIPCOM Online+ wollte man in Cannes unter dem Titel "MIPCOM Rendezvous" persönliche Treffen von Ein- und Verkäufern aus aller Welt ermöglichen. Das erschien schon lange nur schwer vorstellbar, doch spätestens seit die Corona-Fallzahlen auch und insbesondere in Frankreich wieder deutlich anstiegen, war kaum noch anzunehmen, dass viele potentielle Teilnehmer noch den Weg nach Cannes auf sich nehmen würden. In Deutschland besteht für die Region Provence-Alpes-Côte-d’Azur, in der Cannes liegt, aktuell sogar eine Reisewarnung. Von immer mehr großen Unternehmen gab es zuletzt schon öffentliche Absagen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die Reed Midem die entsprechenden Konsequenzen ziehen würde.

"Unsere Motivation war immer, die weltweite Entertainment-Community bei der MIPCOM zusammenzubringen, um das Entdecken neuer Inhalte und neue Geschäftsabschlüsse zu unterstützen, sei es online oder persönlich. Als wir die MIPCOM Rendezvous Cannes ankündigten, haben wir deutlich gemacht, dass wir an der physischen Veranstaltung nur fesethalten würden, wenn es die Bedingungen erlauben. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit Covid-19 und den kürzlich verschärften Reisebeschränkungen sind wir nun der Meinung, dass die MIPCOM Online+ der effektiveste Weg ist, voranzukommen und die weltweite Fernseh-Gemeinschaft rund um die MIPCOM-Woche herum zu versammeln."

Die zentrale MIPCOM-Woche findet vom 12. bis 16. Oktober statt, es wird aber schon am 5. Oktober mit einem Warm-Up los gehen. Schon ab diesem Zeitpunkt gibt es verschiedene Veranstaltungen, auch der Zugriff auf die Screening-Plattform der MIPjunior ist dann schon möglich. Während der eigentlichen MIPCOM-Woche wird die MIPCOM dann auch ein virtuelles Konferenz- und Screenings-Programm ankündigen. Im Rahmen der neuen "Global Upfronts" präsentieren diverse große Distributoren in 20-Minuten-Slots ihr Programm. Über den "Virtual Exhibit Hub" sollen zudem Video-Meetings einfach möglich sein. Nach dieser Woche gibt's dann noch bis zum 17. November die Phase "MIPCOM Follow Up+", während der man beispielsweise Keynotes weiter anschauen kann und die verschiedenen Online-Tools nutzen lassen.