Der Sport-Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der EHF Champions League gesichert, das hat das Unternehmen jetzt bestätigt. In dem Deal enthalten sind auch die Rechte an der EHF European League und des EHF European Cup. Alle Wettbewerbe (Männer + Frauen) werden ab sofort und in den nächsten sechs Jahren live auf DAZN ausgestrahlt - Streamingdienst und Handball-Fans haben damit auf lange Sicht Planungssicherheit. Der Deal gilt für den DACH-Raum und Spanien.

Zuletzt war die EHF Champions League bei Sky zu sehen. Dort bestätigte man aber schon vor einigen Wochen, dass man sich im Bereich Handball lieber auf die Bundesliga konzentriere (DWDL.de berichtete). Etwas kurios: Seit diesem Jahr und bis 2030 ist die DAZN Group neben Infront Medien- und Marketingpartner der EHF. Mindestens eine halbe Milliarde Euro soll der neue Medien- und Vermarktungsvertrag in die Kassen der EHF spülen.

Vergeben wurden die Übertragungsrechte laut DAZN jetzt aber von Infront. Um erst gar nicht den Verdacht der Mauschelei aufkommen zu lassen, ist von einem "wettbewerbsorientierten Sales-Prozess" die Rede. Auch EHF-Präsident Michael Wiederer stellte Anfang des Jahres klar: "DAZN ist einer wie alle anderen auch."





Thomas de Buhr, Executive Vice President DACH bei DAZN, sagt zu den neu erworbenen Rechten: "Handball ist eine der beliebtesten Sportarten im deutschsprachigen Raum. Daher freut es uns umso mehr, mit der EHF allen Fans ein noch breiteres Portfolio an Live-Sport anbieten zu können." Wie genau die Übertragungen beim Sport-Streamingdienst aussehen werden, ist derzeit noch unklar. Details dazu will DAZN in Kürze bekanntgeben.