RTL hat am Freitag den Abschied von André Dietz aus der Daily-Soap "Alles was zählt" bekanntgegeben. Dietz war von Anbeginn der Serie im Jahr 2006 in der Rolle des Ingo Zadek zu sehen - und hat seither so einiges durchgemacht. Da gab's den Tod seiner ersten Ehefrau Annette (Ulrike Röseberg), die Trennung von seiner zweiten Frau Bea (Caroline Maria Frier), worauf die Beziehung zu seiner dritten Partnerin, Eislauf-Weltmeisterin Diana Sommer (Tanja Szewczenko) folgte, auch eine Leukämie-Erkrankung blieb ihm nicht erspart.

Zum Abschied steht Ingo Zadek in der Serie noch einmal vor einer schweren Entscheidung und einem erneuten Wendepunkt in seinem Leben. Aus Angst um einen wichtigen Menschen muss er die Entscheidung treffen, dass er nur durch seinen Abschied aus Essen für seine Familie da sein kann. Die Gründe für Dietz' Ausscheiden aus der Serie im echten Leben werden in der Mitteilung unterdessen nicht thematisiert, Dietz kommt darin auch nicht selbst zu Wort.

Dafür gibt's Dank von RTL und der Produktionsfirma UFA Serial Drama. UFA-Produzent Damian Lott: "Seit den ersten Folgen im Jahr 2006 ist André Dietz ein Mitglied von 'Alles was zählt', umso schwerer fällt natürlich ein Abschied nach dieser langen Zeit. Wir wünschen André alles erdenklich Gute für seinen zukünftigen Weg und bedanken uns von ganzem Herzen für seine tolle und kreative Arbeit in den letzten 14 Jahren." RTL-Redakteurin Katharina Katzenberger ergänzt: "Auch ich kann mich im Namen von RTL und meinen Kolleginnen nur bei André für 14 tolle Jahre bedanken. Er hat nicht nur seine Figur Ingo Zadek, sondern auch 'Alles was zählt' mit geprägt. Wir wünschen André nur das Beste für alle zukünftigen Pläne und Projekte".