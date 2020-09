Beim Deutschen Comedypreis ist in diesem Jahr vieles neu. So wechselt er nicht nur den Sender und wird künftig durch eine Publikumsabstimmung vergeben, auch eine neue Kategorie kam dazu: Ein Preis für den besten Comedy-Podcast. Nachdem die Nominierungen bekanntgegeben worden waren, hagelte es aber erstmal Kritik aus der Podcast-Szene: Mit "Baywatch Berlin", "Fest & Flauschig" und "Gemischtes Hack" waren drei Produktionen ausgewählt worden, in denen ausschließlich Männer zu hören sind. Auch die Nominierten selbst zeigten sich ob dieser Einseitigkeit verwundert und boten teils sogar an, auf ihre Nominierung zugunsten anderer zu verzichten.

Nun versucht das Cologne Comedy Festival als Ausrichter der Verleihung die Kritik mit der Schaffung einer weiteren Kategorie zu begegnen. Statt "Bester Comedy-Podcast" gibt's nun die Unterteilung in "Beste Comedy-Podcasterin" und "Bester Comedy-Podcaster". In der nun neu geschaffene weiblichen Kategorie werden nachträglich "Herrengedeck", "5 Minuten Harry Podcast von und mit Coldmirror" und "Busenfreundin" nominiert.

Ralf Günther, Geschäftsführer des Cologne Comedy Festivals, erklärt dazu: "'Der Deutsche Comedypreis' bleibt immer für Veränderungen und Erneuerungen offen. In diesem Jahr haben wir erstmalig die Entscheidung, wer die Preise bekommen soll, in die Hände der Zuschauer*innen gelegt. Zusätzlich tragen wir sehr gerne der guten und richtigen Diskussion Rechnung und haben mit 'Beste Comedy-Podcasterin' eine zusätzliche Kategorie eingeführt. Damit ist und bleibt die Gala des Deutschen Comedypreises die vielfältigste, bunteste und lustigste Preisverleihung im deutschen Fernsehen."