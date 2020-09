ZDFneo holt "Zart am Limit" mit Moderatorin Laura Karasek im Oktober mit neuen Ausgaben zurück. Eigentlich sollten die Folgen schon früher laufen, die Aufzeichnungen wurde aber wegen des Coronavirus in den Herbst verschoben. Ab dem 22. Oktober zeigt man wie gehabt am späten Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr neue Folgen, insgesamt sind acht Ausgaben geplant.

In den Folgen geht es um die Themen Glück, Busy sein, Fame, Alter, Ängste, Sexismus, Rufmord und Tabus. Karasek diskutiert darüber unter anderem mit Joyce Ilg, Tom Beck, Laura Wontorra, Felix Jaehn, Dagi Bee, Tanit Koch, Roman und Heiko Lochmann, Sophia Thomalla, Faisal Kawusi, Charlotte Würdig, Linda Zervakis, Marco Riss und Max Giermann. Alle Folgen sind außerdem immer am Tag der Ausstrahlung ab 10 Uhr in der Mediathek verfügbar. Produziert wird "Zart am Limit" von der SEO Entertainment GmbH.

Im März und April dieses Jahren liefen drei neue Folgen des ZDFneo-Formats, im Schnitt kam die Sendung damals aber nur auf 180.000 Zuschauer und 0,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die erste Staffel erreichte 2019 noch durchschnittlich 230.000 Zuschauer und 1,1 Prozent.