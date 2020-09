am 14.09.2020 - 13:00 Uhr

Angefangen hatte einst alles mit dem Management von Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn, aber in mehr als 14 Jahren hat Sascha Rinne seine Kölner Agentur für Künstlermanagement ausgebaut und vertritt inzwischen eine Vielzahl von Prominenten aus den Bereichen Moderation, Unterhaltung/Comedy sowie Sport & Lifestyle. Darüber hinaus produziert das Unternehmen inzwischen selbst. Unter dem Label "Podcastbande" produziert SR Management unter anderem "Die Pochers hier" für Audio Now. Für die Kölner Haie entstand die mehrteilige Eishockey-Dokumentation "Unter Haien", die jetzt in die 2. Staffel geht.