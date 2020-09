Ingo Lenßen kehrt ins Vorabendprogramm von Sat.1 zurück. Ab dem 5. Oktober zeigt der Privatsender montags bis freitags um 17:00 Uhr die Scripted Reality "Lenßen übernimmt". Produziert wird das neue Format von UFA Serial Drama - die Soap-Spezialisten betreten damit also ungewohntes Terrain. Optisch verspricht der Sender "hochwertige Drohnen-E-Shots im urbanen Berlin".

Und auch sonst ist einiges anders: Während in Lenßens früheren Sat.1-Formaten vorwiegend mittelschwerer Straftaten und Verbrechen behandelt wurden, steht in der neuen Sendung der Kampf um die Rechte des "kleinen Mannes" im Mittelpunkt. "Die Welt ist ungerecht", sagt Ingo Lenßen. "Und besonders oft zu Menschen, die sich nicht wehren können. Ihnen möchte ich helfen, sich selbst zu helfen."

Für die Fälle agiert Ingo Lenßen aus seinem mobilen Büro im Auto mit Smartphone und Tablet und sucht seine Mandanten zu Hause auf. Unterstützt wird er von seiner Assistentin Sarah Grüner sowie John Davis, den Sat.1 als seine rechte Hand beschreibt.

Seit fast 20 Jahren ist Ingo Lenßen inzwischen in der Sat.1-Familie zu sehen. Ab 2001 zunächst als Rechtsanwalt bei "Richter Alexander Hold", später dann in seiner eigener Ermittler-Doku "Lenßen & Partner", die viele Jahre lang für gute Quoten sorgte. Die Neuauflage mit dem schlichten Titel "Lenßen" konnte daran 2012 zwar nicht anknüpfen, wäre unter heutigen Maßstäben aber ein schöner Erfolg für Sat.1. Zuletzt beantwortete Ingo Lenßen beim Spartensender Sat.1 Gold Rechtsfragen der Zuschauer.

In den vergangenen Monaten hatte Sat.1 verstärkt versucht, mit bekannten Gesichtern am Vorabend wieder Fuß zu fassen. So ist erst in dieser Woche der durch "Richterin Barbara Salesch" bekannt gewordene Anwalt mit seiner neuen Sendung "Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt" gestartet, auch "K11" ist inzwischen mit neuen Folgen zu sehen.