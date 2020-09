Zwei Wochen nachdem Jana Ina Zarrella positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist, wird die Moderatorin in dieser Woche zu "Love Island" zurückkehren. Laut "Bild" ist sie bereits wieder nach Mallorca geflogen, wo ITV Studios Germany die Show produziert. Gegenüber DWDL.de bestätigte der Sender am Montag Zarellas Rückkehr. Die vergangenen beiden Wochen hatte die Moderatorin in häuslicher Quarantäne verbracht.

"Als ich das negative Testergebnis bekommen habe, fiel mir ein Stein vom Herzen", so Zarrella gegenüber dem Blatt. "Das war eine große Erleichterung. Es ist leider kein schönes Gefühl, einen Virus in sich zu tragen und diesen womöglich auch noch auf andere Personen zu übertragen. Dadurch, dass ich mich selbstverständlich strikt an die häusliche Quarantäne gehalten habe, ist in meinem Fall Gott sei Dank alles gut ausgegangen."

Dass sie wegen ihrer Covid-19-Erkrankung mitten in der Staffel aufhören musste, sei "natürlich schwer" gewesen, sagt die Moderatorin rückblickend. "Ich bin von Anfang an bei 'Love Island' dabei. Das ganze Team wartet das ganze Jahr drauf, und auf einmal heißt es: Zu Hause bleiben! Ich war wirklich sehr traurig und konnte nicht glauben, dass mir sowas passiert ist."

In den vergangenen beiden Wochen war Cathy Hummels für Jana Ina Zarrella bei "Love Island" eingesprungen. "Wir haben vor ihrer ersten Moderation telefoniert und uns zu den Inhalten ausgetauscht", erklärte Zarrella der "Bild"-Zeitung. "Ich glaube, das hat uns beiden gut getan. Ich war irgendwie doch ein wenig dabei und Cathy könnte sich ein paar meiner Erfahrungswerte zunutze machen."