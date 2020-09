Das Erste wird auch in diesem Jahr eine "Silvester Show" mit Jörg Pilawa und Francine Jordi ausstrahlen. Das hat der BR, der innerhalb der ARD federführend verantwortlich zeichnet, jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt. Demnach soll es wie schon im letzten Jahr am 31. Dezember die "Silvester Show" mit den beiden Moderatoren ab 20:15 Uhr zu sehen geben.

Erneut ist die Show als Eurovisionssendung geplant. Das heißt: Auch ORF und SRF beteiligen sich an der Koproduktion und werden sie ausstrahlen. Angekündigt sind "Stars und Hits". Wie die "Silvester Show" im Corona-Jahr 2020 allerdings genau aussehen wird, ist unklar und das wissen die Verantwortlichen zum jetzigen Zeitpunkt vermutlich nicht einmal selbst. Im vergangenen Jahr wurde die Show in der Baden-Arena in der Messe Offenburg aufgezeichnet. 2020 ist mit deutlich weniger Publikum zu rechnen.

Unklar ist derweil, wie das ZDF den Silvesterabend gestalten wird. In den letzten Jahren meldeten sich Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner vom Brandenburger Tor und moderierten die dort veranstaltete Show - 2019 sogar schon ab 20:15 Uhr. Auf Anfrage verweist der Sender auf die Veranstalter der Show am Brandenburger Tor. Deren PR-Agentur lässt wissen, dass auch 2020 Programm geplant sei. Wie das allerdings konkret aussehen wird, ist noch unklar. Die Veranstalter wollen sich erst Ende September dazu äußern. Das ZDF will wiederum "zu gegebener Zeit" kommunizieren, was man am Silvesterabend plant.

Auch die Party am Brandenburger Tor dürfte in diesem Jahr deutlich anders daherkommen als in den vergangenen Jahren. Großveranstaltungen sind weiterhin sehr stark eingeschränkt bzw. finden gar nicht statt. Eine große Silvester-Sause mit tausenden Besuchern in der Hauptstadt erscheint nach derzeitigem Stand unrealistisch.

Dass die ARD unterdessen erneut auf Pilawa und Jordi setzt, überrascht nicht. Im vergangenen Jahr erreichte die Show 3,28 Millionen Zuschauer und damit rund 300.000 mehr als das ZDF zur gleichen Zeit. Auch 2018 lag man mit 3,49 Millionen Zuschauern vor dem ZDF. Um Mitternacht schaltet aber auch Das Erste immer an das Brandenburger Tor, um von dort das Feuerwerk zu übertragen.